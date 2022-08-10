استقرار الدولار الأربعاء قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

استقرت العملات الرئيسية يوم الأربعاء مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي ستدقق فيها الأسواق سعيا لإرشادات على مدى حدة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المقرر صدور البيانات في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي 8.7 % على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم يونيو الهائل البالغ 9.1%. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5 % على أساس شهري.

واستقر سعر الدولار على نطاق واسع، بعد أن توقف قليلا عن التراجع الذي بدأ في منتصف يوليو الماضي.

وسجل 135 ينا يابانيا مقابل الدولار، كما سجل 1.0215 دولار مقابل اليورو و1.2089 دولار أمام الجنيه الإسترليني، في تغير لا يكاد يذكر خلال اليوم ودون تغير تقريبا منذ بداية الأسبوع.

وقالت كارول كونج محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا “كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي.

“كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير”.

وخيم الهدوء أيضا على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.6967 دولار. وجرى تداول نظيره النيوزيلندي عند 0.6295 دولار.

وأظهرت بيانات التضخم الصينية يوم الأربعاء زيادة طفيفة في تضخم أسعار المستهلكين السنوي، إلى 2.7 % وتباطؤ نمو أسعار تسليم بوابة المصنع. وقال محللون في إتش.إس.بي.سي إن استمرار انخفاض رقم مؤشر أسعار المستهلكين يشير إلى “الضغط المستمر في تعافي الاستهلاك”.

وفي الأسواق الخارجية، تراجع اليوان قليلا إلى 6.762 للدولار.

وسجلت عملة بتكوين المشفرة 23 ألف دولار يوم الأربعاء.