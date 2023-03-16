استقرار الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 16-3-2013

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 16-3-2023 وتراوح سعر الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والكوسة 8 جنيهات ،والجزر والبطاطس 8 جنيهات ، والخيار والباذنجان 10جنيهات ،والبسلة 20 جنيها و البصل 18 جنيها والفلفل 14 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120جنيها إلي 130 جنيها،والفلفل الحامي 11 جنيها والليمون 6 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة، والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات ،والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة ،والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 20 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات ،والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 8 والخيار 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها، والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها،والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 6.5 جنيه والقلقاس 12 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 6.5 جنيه والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها، و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12.5 إلى 15جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ولفت التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وذكر التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .