استقرار الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 9 مايو 2022

تباينت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الإثنين 9-5-2022 وتراوحت عداية الطماطم بين 100 جنيه إلى 230 جنيها مقابل 250 جنيها أمس وللمستهلك تراوح سعر الكيلو بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها، بينما سجلت أسعار بطاطس كاره 3.5 جنيه إلى 3.75 جنيه.

وأكد عدد من تجار الخضروات بسوق العبور أن سعر بطاطس سبنتا سجل 370 قرشا إلى 4 جنيهات ، والليمون تراوح من 9 جنيهات إلى 15 جنيها ، وفلفل رومى من 250 قرشا إلى 300 قرش.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر الفلفل الحامى البلدى 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات وفلفل حامى أومجا تراوح من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات

الخيار من 100 قرش إلى جنيهين ، والكوسة 50 قرشا إلى 125 قرشا، والباذنجان الرومى 125 قرشا إلى 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن الباذنجان الرومي العروس تراوح من 350 قرشا إلى 450 قرشا ، والباذنجان الأبيض جنيهين إلى 3 جنيهات والبصل الأحمر 125 قرشا إلى 175 قرشا.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البصل الفتيل تراوح من 150 قرشا إلى جنيهين والبصل الذهبي من 175 قرشا إلى 225 قرشا ، ورق العنب من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البامية تراوح من 15 جنيها إلي 18 جنيها والملوخية من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات ، والفاصوليا من 4 جنيهات الي 6.5 جنيه ، والبسلة من 350 قرشا إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وتذبذبت أسعار الخضروات في سوق التجزئة اليوم الإثنين وتراوحت أسعار الطماطم من 10 جنيهات إلى 15 جنيها والبطاطس 7 جنيهات والفاصوليا والبسلة 8 جنيهات إلى 12 جنيها.

وسجل سعر الخيار 3.5 جنيه والبصل 3 جنيهات ونصف والباذنجان 5 جنيهات.

وواصلت أسعار الفاكهة الاستقرار وبلغت أسعار التفاح الأحمر والأخضر 20 جنيها والكانتالوب 15 جنيها والبرتقال 12 جنيها، والخوخ 25 جنيها، والعنب المستورد 50 جنيها.