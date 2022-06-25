استقرار الخوخ .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25-6-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25- 6 – 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات والبطاطس 5 جنيهات ، والبصل 4 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات ، الفلفل 6 جنيهات و8 جنيهات في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلى 80 جنيها ، والفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 20 جنيها ، والكوسة / الخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ونصف ، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 15 جنيها ، والفلفل الألوان تراوح من 5 جنيهات إلى 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض من 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون 6 جنيهات .

وأشار التجار إلى أن سعر الفلفل البلدي 8 جنيهات ، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ، البطاطس 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ، والجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 40 جنيها ، والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر العنب الأحمر / الأخضر 12 جنيها ونصف ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح من 20 إلى 40 جنيها ، والتفاح الأحمر 40 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات، و الكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والبرقوق 25 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر العنب فليم 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 20 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات.