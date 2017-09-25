استقرار الخضر والفاكهة و6 جنيهات لكيلو الطماطم

الصاوى أحمد قال تجار، إن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت استقرارا، اليوم الإثنين.وتراوح سعر الطماطم بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس 6 جنيهات، وورق العنب بين 30 إلى 40 جنيها، والبصل 4 جنيهات للكيلو، والخيار 6 جنيهات.وأوضح تجار لـ"المال" أن سعر الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا للكيلو، والب

الصاوى أحمد

قال تجار، إن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت استقرارا، اليوم الإثنين.

وتراوح سعر الطماطم بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس 6 جنيهات، وورق العنب بين 30 إلى 40 جنيها، والبصل 4 جنيهات للكيلو، والخيار 6 جنيهات.

وأوضح تجار لـ”المال” أن سعر الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا للكيلو، والبروكلي 10 جنيهات، والباذنجان يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان من 10 إلى 12 جنيهًا، والفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، والبامية 14 جنيهًا، والكوسة 7 جنيهات.

وأكدوا أن سعر الفاكهة مستقرة أيضا.

وبلغ سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو، والتين البرشومي 10جنيهات، والرمان 7 جنيهات، والعنب 5 جنيهات، والمانجو 12جنيها.