اقتصاد وأسواق

استقرار الخضروات وارتفاع الفاكهة اليوم الاربعاء​11-8-2021

تباين اسعار الخضروات في الاسواق
الصاوي أحمد 10:55 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21 10:55 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء 11-8-2020 ،وقفزت اسعار الكمثري ،و التفاح ،و الطماطم وسجل متوسط سعر القفص 90جنيها،واستقرت اسعار الباذنجان ،الخيار والفلفل الرومي، الكوسة ،و تراوحت اسعار الليمون من 5جنيهات إلى 15جنيها،والطماطم سجلت ما بين 3جنيهات ونصف إلى 6جنيهات بدلا من 4.

واكد التجار أن سعر الخيار البلدي سجل 8 جنيهات بدلا من 12جنيها ، و الخيار الصوب 8جنيهات،والباذنجان الرومي 3 جنيهات إلى 6 جنيهات طبقا لتجار في الأسواق.

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وأوضح أن سعر الكوسة يتراوح من 6.5جنيها حتي 10جنيهات، والفلفل الألوان 12إلي 18 جنيها،والبطاطس من 5 إلى 8جنيهات، والفلفل الرومي 5جنيهات ،والكرنب من 6 إلى 8جنيهات للواحدة.

وأكد التجار أن سعر الفلفل الحامي 6جنيهات، والباذنجان العروس 3جنيهات إلى 6جنيهات، والجزر7جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 18جنيها إلى 20جنيها، والبامية 8إلي 14جنيها للكيلو، والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون الاصفر 15جنيهات للكيلو علي الاكثر .

وافاد التجار أن سعر الموز البلدي 10 جنيهات، والبلح البرحي 20جنيها إلى 30جنيها ، والتفاح البلدي من 15 إلى 25جنيها ،والتفاح الأحمر من 25 إلى 30جنيهًا والتفاح الاخضر 30جنيها ، والبرقوق 35جنيها ،والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30 جنيها، والموز المستورد 25 جنيها.

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وأكد التجار أن سعر العنب الاسود 15جنيها للكيلو ،والعنب البلدي 12.5جنيه ، والكنتالوب أو الشمام 7.5 جنيه للكيلو ، والمانجو نعومي/الزبدية أو السكري 25جنيها والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو والكمثرى 12إلي 20جنيهًا والخوخ 30 جنيها، والبرتقال البلدي 7.5جنيه ،والبطيخ 20جنيها للواحدة .

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بقلم الصاوي أحمد

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