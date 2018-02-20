استقرار الخضراوات والفاكهة.. و4 جنيهات للبطاطس

الصاوي أحمد
سجلت أسعار الخضراوات، اليوم الثلاثاء، استقرارًا في بورصة الأسواق.
وأكد تجار تجزئة في محافظة الجيزة، أن سعر كيلو الطماطم تراوح بين 2.5 و4 جنيهات، والبطاطس 2.5 إلى 4 جنيهات حسب الجودة، والبصل 3 إلى 4 جنيهات، وفقًا لتجار تجزئة في الأسواق.
وأوضح التجار لـ”المال”، أن أسعار الفاصوليا الخضراء تراوحت بين 6 إلى 7 جنيهات، والبسلة 6، والباذنجان الرومي /”العروس” 5، والليمون من 8 إلى 12.
ولفتوا إلى أن سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والخيار 5 إلى 6 جنيهات، والثوم البلدي 20، والفلفل البلدي / الرومي 6 إلى 12 جنيهًا، والملوخية 10، والجزر 4 إلى 7جنيهات، والبطاطا 4، والقلقاس 6.
واستقرت أسعار الفاكهة، وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات، والتفاح بين 17 و20، والموز 10 و12، والمانجو 15 و20، والفراولة 10، والرومان 5، والبلح الرملي من 6 إلى 7.