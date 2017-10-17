استقرار الخضار والفاكهة و10 جنيهات للفاصوليا الخضراء

الصاوى أحمداستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم -الثلاثاء - وتراوح سعر الطماطم بين 6 إلى 7 جنيهات والبطاطس 5 جنيهات للكيلو، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.وأكد تجار خضراوات فى سوق التجزئة لـ"المال"، أن الفاصوليا الخضراء تراوحت للمستهلك ما بين 7 إلي 10 جنيهات، والبامية 17 جنيهًا، والليمون من 8 إ

الصاوى أحمد

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم -الثلاثاء – وتراوح سعر الطماطم بين 6 إلى 7 جنيهات والبطاطس 5 جنيهات للكيلو، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.

وأكد تجار خضراوات فى سوق التجزئة لـ”المال”، أن الفاصوليا الخضراء تراوحت للمستهلك ما بين 7 إلي 10 جنيهات، والبامية 17 جنيهًا، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.

وأشاروا إلى أن الكوسة بلغت 8 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والثوم البلدي 23 جنيهًا، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية 4 جنيهات للكيلو والفلفل الألوان 12 جنيها والبروكلي 10 جنيهات للواحدة.

فيما واصلت الفاكهة اليوم استقرارها، حيث سجل كيلو العنب ما بين 7.5 و10 جنيهات، والتفاح 20 جنيهًا، والرمان 5 جنيهات والموز من 7.5 إلى 8 جنيهات، والتين البرشومي 10 جنيهات والمانجو من 10 إلى 15 جنيهًا، والبلح من 3 إلى 5 جنيهات، والجوافة من 6.5 إلى 7 جنيهات.

