استقرار الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 19-3-2023

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 19-3-2023 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه والبطاطس 8 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والخيار 10 جنيهات والباذنجان الرومي والجزر 8جنيهات والبسلة 16 جنيها و البصل والفاصوليا 18 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عدايةالطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 140 جنيهاوالفلفل الحامي 9 جنيهات والليمون 5 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 16جنيها و الفاصوليا 18 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان الملون 12 جنيها والباذنجان العروس 10جنيهات والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 10 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيهاوالكوسة 8 جنيهات و البطاطس 6.5 جنيه والقلقاس 12 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12.5 إلى 15جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأضاف التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .