استقرار البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 8-12-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الاستقرار اليوم الأربعاء 8-12-2021، وتأرجحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات ونصف، والبطاطس الجديدة 6 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه، والبصل الأحمر 6 جنيهات ، لدى بائعي التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور للجملة 60 جنيها، وزن 20 كجم ، وسجل البصل 3 جنيهات، والخيار 4 والجزر 3 جنيهات، والليمون 7 جنيهات، والبطاطس الجديدة 3 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن حزمة الخضرة كالبقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير بخمسين قرشا- تجزئة – وحزمة الخس أو الملوخية جنيهين للواحدة ، والبسلة 8 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 جنيها، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة بـ 12 جنيها، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها، والفاصوليا 8 جنيهات ، البطاطس الجديدة بـ 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة ،والقرنبيط 5 إلى 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الرومي بـ 8 جنيهات، والباذنجان العروس 3 جنيهات إلى 5 جنيهات ، والجزر 6.5 جنيه،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 8 جنيهات ،والملوخية 8 جنيهات للكيلو، والليمون 12 إلى 14 جنيها.

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن الجوافة سجلت 7.5جنيه ،الموز البلدي من 8.5 جنيه حتي 10 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر 12 جنيها والبلح الأحمر 10 جنيهات،والكاكا بـ 10 جنيهات،الكيوي 30 جنيها،الافوكادو 40 جنيها.

ونوه التجار إلي أن الرمان سجل 10 جنيهات ،والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ، والقشطة 30 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيها، الموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأسود ،وعنب كرمسون 25 جنيها، والعنب البلدي 12 جنيها،والعنب الأحمر 25 جنيها، والتين 8 جنيهات للكيلو الواحد ،الكنتالوب 7 جنيهات.

أسعار المانجو

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو زبدية 30 جنيها للكيلو ،المانجو الفص بـ 80 جنيها ،والعويسي من 35 جنيها إلى 50 جنيها ، والنعومي 30 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والكمثرى 20 جنيها،والخوخ البلدي 15 جنيها إلى 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات.