استقرار البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 23-4-2023

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 23-4-2023 وتأرجحت الطماطم بين 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبطاطس 8 جنيه والباذنجان العروس 6.5 جنيه والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والبسلة 18 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الالوان 30 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 110 جنيهاوالفلفل الحامي 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 5 جنيهات والباذنجان العروس 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 20 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 70 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 28 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأشار التجار إلي أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .