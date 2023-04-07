استقرار البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 7-4-2023

تأرجحت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 7-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 جنيهات والجزر والخيار 12 جنيها والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 35 جنيها والفلفل الالوان 20 إلى 40 جنيها والباذنجان 6.5 جنيه بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيهاوالفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 10 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

ونوه التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 16 جنيها والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 24 جنيها والكوسة 12 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12جنيها إلى 15جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وقال التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .