استقرار البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 15-3-2023

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأربعاء 15-3-2023، وتراوح سعر الباذنجان والطماطم والكوسة من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والجزر 8 جنيهات ،و البطاطس 7.5 جنيه والخيار 10جنيهات ، والقلقاس 14 جنيها و البصل 15 جنيها والبسلة 18 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

أفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120جنيها إلي 145جنيها،والفلفل الحامي 12 جنيها والليمون 6 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 18 جنيها و الفاصوليا 20 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان الملون 10 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 8 والخيار 10 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيهاوالكوسة 6.5 جنيه و البطاطس 6.5 جنيه والقلقاس 12 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 6.5 جنيه والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

وألمح التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12.5 إلى 15جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وقال التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .