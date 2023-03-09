استقرار البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 9-3-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 9-3-2023 وتراوحت أسعار الباذنجان بين 6.5 جنيه إلى 12 جنيه و البطاطس 7.5 جنيه والخيار و الكوسة بين 6.5 جنيه إلى8 جنيهات والطماطم والجزر 6.5 إلى 8 جنيهات و البصل 18 جنيها والفلفل البلدي 24 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120جنيها إلي 150جنيهاوالفلفل الحامي 12 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 3 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 19 جنيها و الفاصوليا 32 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 12 جنيها علي الاكثر والباذنجان الملون 12 جنيها والباذنجان العروس 8جنيهات والباذنجان الرومي 8 والخيار 8 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيهاوالكوسة 8 جنيهات و البطاطس 7.5 جنيه والقلقاس 12 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12 إلى 15جنيها والموز 10 جنيهات إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأ التجار إلي أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .