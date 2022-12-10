استقرار البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10-12-2022

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10- 12- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبطاطس الخزين 12 جنيها، والباذنجان العروس والأبيض 10 جنيهات، والخيار البلدي 8 جنيهات، والفلفل الصوب 16 جنيها ، والفاصوليا 12 جنيها، والبروكلي 8 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 7 جنيهات،والليمون 6 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 6 جنيهات،والباذنجان 5 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الكابوتشا 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12 جنيها للواحدة ، والقرنبيط 5 إلى 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 12 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير جنيه ،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 12 جنيها،والفلفل الألوان 20 جنيها، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 12 جنيها ، والباذنجان العروس 10جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 12 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ، والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 16 جنيها،والكوسة 6.5 جنيه إلى 12 جنيها ، البطاطس 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 10 جنيهات،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيها،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها،والثوم 13 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البرتقال اليوسفي تراوح بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه ،والجوافة 10 جنيهات،والرمان 10 إلى 12جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها ، والعنب البلدي 10 جنيهات ، والعنب الكرمسون 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والعنب الكرمسون 20 جنيها ، والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها، والخوخ المستورد 20 جنيها، والكمثرى 17 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 16 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 35جنيها إلى 40 جنيها ، والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة على الأقل.

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض 12 إلى 15 جنيها، والتين البرشومي الأسود 12 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.