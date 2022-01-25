استقرار البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-1-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-1-2022 ، وسجلت الطماطم 4 جنيهات إلى 6 جنيهات ، والبطاطس 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، والبصل 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات ، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور من 50 إلي 80 جنيها، لوزن 20 كجم، والبصل 2 جنيه ،والخيار 6 جنيهات ، والجزر جنيهين ، والفلفل 9 جنيهات، والليمون 7 جنيهات ، والبطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والكوسة 7 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 8 للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 12 جنيها،والباذنجان الرومي 7 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 12 جنيها ، والفلفل الحامي الأخضر 15 جنيها، والكوسة 12 جنيها ،والفلفل الألوان 20 جنيها ،والفاصوليا 15 جنيها،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 12 جنيها،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الحامي 12 جنيها ،والباذنجان العروس / الملون 10 جنيهات،والجزر 4 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 15 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو،والليمون 15 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات،والبطيخة 50 جنيها،الموز البلدي 10 جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 25 جنيها،والبلح الأحمر 10 جنيهات،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

أسعار الفاكهة

وقال التجار إن سعر الرمان 12 جنيها ،والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 20 جنيها الي 25 جنيها ، والقشطة 45 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها، الموز المستورد 20 جنيها.

وألمح التجار بأن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 30 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 30 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80 جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 7.5 جنيه والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.