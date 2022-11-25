استقرار البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-11-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25- 11- 2022 ، وسجلت الطماطم 5 جنيهات ، والبطاطس 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البصل 6.5 جنيه ، والفاصوليا 12 جنيها ،والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي ، الجزر 8 جنيهات ،والبسلة 16 ،والفلفل البلدي 11 جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و أكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 7 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وألمح التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات للواحدة،والبروكلي 11 جنيها،والقرنبيط 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 6 جنيهات،والسبانخ 10جنيهات للكيلو ،والكرنب 12 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 12 جنيهات ،والفلفل الألوان 22 جنيها ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ،والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والخيار الصوب 5 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه،والبصل الأصفر 6.5 جنيه ،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها،والكوسة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيها،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر البرتقال اليوسفي 7.5 جنيه،والجوافة 8 جنيهات ،والرمان 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،الموز البلدي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والعنب الأحمر 20 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت من 20 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون ب20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وألمح التجار إلي أن سعر التين الابيض 20 إلى 25 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها ،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .