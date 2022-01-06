اقتصاد وأسواق

استقرار البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 6-1-2021

تذبذب أسعار الخضر والفواكه اليوم الخميس
الصاوي أحمد 9:50 ص, الخميس, 6 يناير 22 9:50 ص, الخميس, 6 يناير 22

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تفاوتت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 6-1-2022، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والكوسة والخيار 10 جنيهات، والفلفل الرومي والحامي 12 جنيهًا، والباذنجان العروس 10 جنيهات، لدى باعة التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور سجل 45 جنيهًا، لوزن 20 كجم، والبصل 3 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والفلفل 9 جنيهات، والليمون 9 جنيهات، والبطاطس الجديدة 3.5 جنيه، والكوسة 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن البطاطا الحلوة بـ3.5 جنيه، وربطة الخضرة البقدونس، الكسبرة، الشبت، أو الجرجير بـ50 قرشًا، والخس/ الملوخية جنيهين ونصف للواحدة، والبسلة بـ8 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان 15 جنيهًا، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

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وأشار التجار إلى أن الفلفل الأحمر أو الشطة بـ15 جنيهًا، والفلفل الحامي الأخضر 15 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهًا، والفاصوليا 8 جنيهات، والبطاطس الجديدة بـ5 جنيهات، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والكرنب 15 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأكد التجار أن الفلفل الحار بـ12 جنيهًا على الأقل، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7 جنيهات، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والليمون 10 جنيهات.

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وذكر التجار أن الجوافة بـ7.5 جنيه، والبطيخة بـ50 جنيهًا للواحدة، والموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيهًا، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا بـ15 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 35 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن الرمان بـ12 جنيهًا، والتفاح الأصفر 30 جنيهًا، والبرقوق الأسود 40 جنيهًا، والقشطة 35 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر 17 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا.

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وأن العنب الأسود أو عنب كرمسون سجل 25 جنيهًا، والعنب البلدي 12 جنيهًا، والعنب الأحمر 25 جنيهًا، والتين 8 جنيهات للكيلو الواحد، والكنتالوب 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن المانجو الزبدية بـ40 جنيهًا للكيلو، والمانجو الفص بـ80 جنيهًا، والعويسي 50 جنيهًا، والنعومي 30 جنيهًا.

وأضاف التجار أن المانجو الفونسو بـ50 جنيهًا، والمانجو دبشة 30 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه، واليوسفي 5 جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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