استقرار البسلة .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1-4-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 6 جنيهات والبطاطس والباذنجان الرومي والكوسة 8 جنيهات والجزر 12 جنيها والخيار 12 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والبسلة 20 جنيها والفلفل الرومي 24 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 10 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 20 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 12 جنيها.

وألمح التجار أن سعر البصل الأحمر 14 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 24 جنيها والكوسة 12 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وقال التجار إن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها واليوسفي 15 جنيها والجوافة 12 جنيها إلى 15 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيه والخوخ المستورد 40 جنيها.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة.

وذكر التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.