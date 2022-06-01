استقرار البامية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 1-6-2022

تراوحت أسعار الخضروات والفاكهة صعودا وهبوطا اليوم الأربعاء 1 – 6 – 2022 وتأرجحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والبامية من 16 إلى 26 جنيها بدلاً من30 جنيها ،والبطاطس 6.5 جنيه والخيار من 4 جنيهات إلى7 جنيهات والفاصوليا 12جنيها في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 120 جنيها إلي 180 جنيها ، والفلفل البلدي 5 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات ، والكوسة / الخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأوضح التجار إلي أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ونصف،والبطاطا 5 جنيهات ، الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، البسلة 14 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض 7 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الحار / الشطة 10 جنيهات ، والفلفل البلدي 10 جنيهات، والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والكوسة 7 جنيهات ، البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 7 جنيهات ،و الجزر 7 جنيهات ،والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 10 جنيهات للكيلو ، والليمون 16 جنيها ،والبامية من 16 جنيها إلى 28 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ،والعنب الاخضر 10جنيهات ،والمشمش 10 جنيهات،و الجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها ، و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وأكد التجار أن سعر العنب الاحمر المستورد 25 جنيها ، عنب أسود مستورد 25 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطيخ من 15 إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأوضح التجار أن البرتقال أبو سرة 10جنيهات، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .