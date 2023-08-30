استقرار الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 30-8-2023

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأربعاء 30-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 8.5 جنيه و11 جنيها بدلاً من 12 جنيها والبصل تراوح بين 23 و25 جنيها والخيار البلدي 16 جنيها و الصوب 18 جنيها والفلفل 14 جنيها والبطاطس 14 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 جنيها إلي 200 جنيه والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 8 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيهين للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 جنيها و40 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان الملون 8 جنيهات والخيار 16 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات والثوم 30 جنيها.

وأكد التجار أن سعر البصل الأصفر 25 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 40 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 35 جنيها إلي 45 جنيها والعنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها والبرتقال 25 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه و20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط والموز 12 و20 جنيها .

ونوه التجار إلي أن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية بـ30 جنيها والبلح البرحي 30 جنيها والبلح الاسود والأحمر 10 جنيهات.