استقرار الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 12-6-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 12-6-2023 وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6.5 جنيه والفلفل الألوان إلى 12 جنيها بدلا من 8 جنيهات والبصل 12 إلى 14 جنيها والباذنجان 12 جنيها والفاصوليا 20 جنيها والكوسة 16 جنيها والخيار 12 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلي أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 50 جنيها إلي 60 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 7 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 7.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 10 جنيهات والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 18 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 6 إلى 16 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 15 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المشمش / البرقوق البلدي 25 جنيها والعنب الأحمر و الأخضر 25 جنيها والبرتقال 15 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 15 جنيها والعنب الأسود المستورد 50 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وألمح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها.

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 12 جنيها والشمام 12 جنيها والبطيخ 25 جنيها للواحدة.

ونوه التجار إلى أن البرتقال البلدي 15 جنيها والبرتقال الصيفي 15 جنيها.