استقرار الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21-5-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21-5-2023 وسجلت الطماطم 6.5 جنيه والكوسة والجزر 10 جنيهات والخيار والباذنجان العروس والأبيض 10 جنيهات والبامية والفلفل الألوان 25 جنيها بدلا من 30 جنيها والبطاطس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلى 130 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4.5 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات.

وألمح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 12 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه علي الاقل .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 14 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها إلى 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض والعروس 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات والخيار 10 جنيهات إلى 14 جنيها .

وقال التجار إن سعر البصل الأحمر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها والفلفل الرومي أو الحامي 10 جنيهات والكوسة 6 إلى 10 جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المشمش / البرقوق البلدي 50 جنيها والعنب الأحمر الأخضر 30 جنيها والبرتقال 10 جنيهات والجوافة 12 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيها والتفاح البلدي 30 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 ونصف جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها.

وأشاروا إلى أن سعر المانجو الكيت/ الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 12 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وقال التجار إن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.