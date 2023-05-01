استقرار الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين1-5-2023

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة استقرارًا اليوم الإثنين 1-5-2023 وتراوح الباذنجان بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات والطماطم 6.5 جنيه والخيار 8 جنيهات والكوسة والجزر من 6.5 إلى 10 جنيهات وورق العنب 25 جنيها والبامية 60 جنيها والفاصوليا 23 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار إلي أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 إلى 130 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 3 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأشار التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار إن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 8 جنيهات علي الأقل .

وألمح التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيهاو البامية 40 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 25 جنيها والثوم 8 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 60 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلى 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة.

وأفاد التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه.