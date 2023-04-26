استقرار الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 26-4-2023

تأرجحت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأربعاء 26 -4-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والباذنجان العروس 6.5 جنيه والبسلة 18 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلى 110 جنيهات والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلي أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها علي الاقل .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والباذنجان العروس 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

و أفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 20 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 70 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 24 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

وأشار التجار إلي أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .