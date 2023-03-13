استقرار الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13-3-2023

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تأرجحا اليوم الإثنين 13-3-2023 وسجلت أسعار الباذنجان الأبيض والعروس 10 جنيهات والباذنجان الرومي 8 جنيهات والبطاطس 6.5 جنيه والخيار 10جنيهات والكوسة والطماطم والجزر 8 جنيهات والبصل الأحمر 15 جنيها والفاصوليا 35 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 145جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان الملون 14 جنيها والباذنجان العروس 10 جنيهات والباذنجان الرومي 8 والخيار 8 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 6.5 جنيه والقلقاس 12 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها واليوسفي 15 جنيها والجوافة 12.5 إلى 15 جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخصر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأوضح التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .