استقرار الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22-5-2022

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة توازنا اليوم الأحد 22-5-2022 وتراوحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات،و البطيخ 20 جنيها للواحدة ،والبطاطس ،والخيار 5 جنيهات والفلفل الألوان 20 جنيها والبامية 25 جنيها .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تفاوت سعر عداية الطماطم بسوق العبور بين 80 جنيها إلي 180 جنيها،وسجل الفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 14 جنيها ، والكوسة ،الخيار 3 جنيهات والباذنجان العروس 3 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف والبطاطا 5 جنيهات ،و رابطة الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،الفاصوليا 6 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان الأحمر 25 جنيها، والباذنجان الأبيض جنيهين ، والباذنجان الملون 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

و أشار التجار إلي أن سعر الفلفل الحار أو الشطة 10 جنيهات ، والفلفل الحامي الاخضر 10 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 5 جنيهات ،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 8 جنيهات للكيلو ، والليمون 12 جنيها ،والفاصوليا 6 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات ،الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10 إلي 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 جنيها ،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها والافوكادو 20 جنيها والمشمش 20 جنيها والخوخ 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والبرقوق 25 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر العنب الاحمر المستورد ب30 جنيها ، عنب أسود مستورد 30 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب20 جنيها ،والعنب الاخضر 20 جنيها ،الكنتالوب من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه .

وألمح التجار إلي أن البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .