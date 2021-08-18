استقرار الأسهم الأوروبية الأربعاء وقطاع السفر ينتعش

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية بعد بداية متقلبة للأسبوع، إذ يوازن المستثمرون بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عالميا والمؤشرات على تعاف اقتصادي مطرد في القارة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.1% بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، فيما تعافت أسهم السفر والترفيه من انخفاضات حادة سجلتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مدفوعة بمخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار.

وصعد المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني 0.1% بدعم من ضعف الجنيه الإسترليني بعد بيانات كشفت أن التضخم البريطاني تراجع إلى هدف البنك المركزي عند 2% الشهر الماضي في تباطؤ حاد غير متوقع.

واستقر المؤشران” داكس” الألماني و”كاك 40″ الفرنسي.

وارتفع سهم كارلسبيرج الدنمركية لصناعة الجعة 2.8% بعد أن زادت الشركة توقعاتها لأرباح عام كامل وقالت إن أحجام الجعة في سوقين رئيسيتين هما الصين وروسيا ارتفعت إلى ما يزيد عن مستويات ما قبل تفشي الجائحة.

وقفز سهم ألكون السويسرية لصناعة الأجهزة الطبية 8.4 % ليتصدر المؤشر “ستوكس 600” بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح عام كامل.

مؤشر جديد على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا

كشفت بيانات صادرة أمس الأول الإثنين أن صادرات ألمانيا زادت أكثر من المتوقع في يونيو رغم استمرار اختناقات الإمدادات في التصنيع، مما يشير إلى تعافٍ قوي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 1.3% على أساس شهري، بعد أن ارتفعت بنسبة معدلة قليلا قدرها 0.4% في مايو.

وارتفعت الواردات 0.6% بعد قفزة بـ 3.4% في الشهر السابق، واتسع الفائض التجاري إلى 13.6 مليار يورو من مستوى معدل عند 12.8 مليار يورو في مايو.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى زيادة 0.4% للصادرات، وارتفاع 0.5% للواردات، مع فائض 13.4 مليار يورو.