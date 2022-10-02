استقرار أسعار صرف الدولار عند 19.56 جنيه للشراء

استقرت أسعار صرف الدولار بنهاية تعاملات اليوم في القطاع المصرفي، ليسجل سعر 19.56 للشراء، و 19.59 للبيع. وأظهرت شاشات التداول تسجيل سعر شراء الدولار 19.56 في مصرف أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، كما سجل سعر بيع الدولار 19.59 في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، ميد بنك، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك العقاري المصري، التجاري الدولي، فيصل الإسلامي، كريدي اكريكول، قطر الوطني، العربي الأفريقي الدولي، بلوم، قناة السويس، المشرق، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، و HSBC.

وكان الدولار قد ارتفع ثلاثة قروش بنهاية تعاملات الخميس الماضي، كما استقر سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري ليسجل 19.50 للشراء، و 19.61 للبيع.

وقررت لجنة السايسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الذي عُقد 22 سبتمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تحتفظ بها البنوك لديه، من 14% إلى 18%.