استقرار أسعار حديد التسليح خلال شهر يونيو الحالي

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر يونيو لعام 2022.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وانخفاض مواد أخرى خلال شهر يونيو مقارنة بالعام السابق 2021.

وعلى صعيد المقارنة بشهر مايو الماضي، أوضحت النشرة أنه لم تظهر تغييرات كبيرة على متوسطات الأسعار في شهر يونيو مقارنة بالشهر الماضي، حيث ثبتت معظم الأسعار عند نفس المستويات.

واستقرت أسعار الحديد خلال شهر يونيو لتسجل 19400 جنيه للطن الواحد، وهو نفس سعر الطن في شهر مايو الماضي.

وسجلت أسعار الحديد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 33.8% خلال عام 2022.

ووصل متوسط سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة خلال شهر يونيو إلى 980 جنيها للمتر المكعب

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها، مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغيرها.