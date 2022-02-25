استقرار أسعار النفط.. وتداول برميل «برنت» عند مستوى 99 دولارًا

في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات النفط بتطور الأوضاع في أوكرانيا

استقرت أسعار النفط، الجمعة، إذ تم تداول برميل “برنت” عند مستوى 99 دولارًا، وجاء ذلك بعد ارتفاع حاد سجلته أمس في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات النفط بتطور الأوضاع في أوكرانيا، نقلا عن موقع روسيا اليوم.

وبحلول الساعة 15:55 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 92.70 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.12% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 98.66 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.42% عن سعر التسوية السابق.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد قفزت أمس، إذ تجاوز سعر برميل “برنت” مستوى 105 دولارات للبرميل، في ظل تطور الأوضاع في أوكرانيا.