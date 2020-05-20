اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار النفط رغم المؤشرات الإيجابية.. وبرنت يلامس 35 دولارًا للبرميل

هبطت عقود الخام الأمريكي سنتين إلى 31.94 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1% الجلسة السابقة.
أحمد فراج 11:59 ص, الأربعاء, 20 مايو 20 11:59 ص, الأربعاء, 20 مايو 20

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شهدت أسعار النفط استقرارًا اليوم الأربعاء رغم مؤشرات على انتعاش الطلب وتراجع في مخزونات الخام الأمريكية، حيث كبحت المخاوف المرتبطة بالتداعيات الاقتصادية لتفشى وباء كورونا مكاسب السوق، بحسب وكالة “رويترز”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 10 سنتات بما يعادل 0.3 % إلى 34.75 دولار للبرميل.

وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو سنتين إلى 31.94 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1% في الجلسة السابقة.

حل أجل عقد يونيو يوم الثلاثاء عند 32.50 دولار، بارتفاع 2.1 %، لتتفادى سوق عقود غرب تكساس الفوضى التي شابت حلول أجل عقد مايو الشهر الماضي عندما هوت الأسعار لما دون الصفر.

وسيطر الاتجاه الصعودي على أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة المنقضية، ليصعد كل من عقدي القياس يوم الإثنين فوق 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى فيما يربو على شهر، مدعومين بتخفيضات إنتاج ضخمة من كبرى الدول المنتجة للنفط ومؤشرات على تحسن الطلب.

وهبطت مخزونات الخام الأمريكية 4.8 مليون برميل إلى 521.3 مليون برميل في أسبوع حتى 15 مايو، وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وقال المعهد إن استهلاك مصافي التكرير زاد 229 ألف برميل يوميا، مما يشير إلى أن المجمعات تحاول إنتاج مزيد من الوقود بينما تخفف الولايات المتحدة إجراءات الإغلاق الشامل.

وقال كيم كوانج-راي، محلل أسواق السلع الأولية لدى سامسونج للأوراق المالية في سول، ”أسواق النفط كان القلق يساورها حيال ارتفاع مخزونات الخام لكن عقد يونيو حزيران لغرب تكساس الوسيط حل أجله أمس وانتقلنا بسلاسة إلى عقد يوليو مع انحسار المخاوف بشأن مخزونات الخام وتحسن الطلب في المدى القصير“.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مايو إلى 521.3 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع خمسة ملايين برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، تراجعت مخزونات البنزين 651 ألف برميل الأسبوع الماضي بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 2.1 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.1 مليون برميل فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 941 ألف برميل يوميا.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ،محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل عام 2014. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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