استقرار أسعار النفط العالمية الجمعة واستمرار المخاوف المرتبطة برفع الفائدة

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة إذ ظل المتعاملون في حالة حذر ترقبا لرفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، وأدت تلك المخاوف إلى تراجع أسعار الطاقة في الأيام الثلاثة الماضية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت على نحو طفيف من قرابة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجلت 81.72 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بنحو 5% في الأيام الثلاثة الماضية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سِنتين اثنين أو 0.03% إلى 75.74 دولار للبرميل بعد تراجعها بنحو 6% في أيام التداول الثلاثة الماضية.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي من رفع أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن المركزي الأمريكي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم “مؤقت” وفوجئ بقوة سوق العمل.

وألقت توقعات باستمرار رفع الفائدة في أكبر بلد منتج للنفط في العالم وتصريحات مماثلة في مطلع الأسبوع لرئيسة البنك المركزي الأوروبي بظلالها على النمو العالمي، الأمر الذي يضع النفط على مسار انخفاض أسبوعي بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.