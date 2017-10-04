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استقرار أسعار المواد العازلة والأسقف الجبسية خلال سبتمبر

رضوى عبد الرازق: استقرت أسعار العزل والأسقف الجبسية خلال شهر سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، دون حدوث أية تغيرات سعرية، فيما وصل أعلى معدل تغير فى أسعار العزل، مقارنة بسبتمبر 2016 الى 135.4 %، وفى الأسقف الجبسية 25%، بحسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات وم