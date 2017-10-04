استقرار أسعار المواد العازلة والأسقف الجبسية خلال سبتمبر

رضوى عبد الرازق:
استقرت أسعار العزل والأسقف الجبسية خلال شهر سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، دون حدوث أية تغيرات سعرية، فيما وصل أعلى معدل تغير فى أسعار العزل، مقارنة بسبتمبر 2016 الى 135.4 %، وفى الأسقف الجبسية 25%، بحسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق .
العزل:
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
59.4%
0%
120.9
192.7
192.7
اللفة (1*10م)
لفائف خيش مقطرن انسجوت خ اقتصادى
72.9%
0 %
23.8
41.2
41.2
م2
عازل للرطوبة ذواساس بيتومينى
135.4%
0%
2.6
6.1
6.1
كجم
بيتومين مؤكسد على الساخن 70 /60
42.6 %
0 %
1073.5
1531
1531
م3
الواح عزل حرارى بوليسترين
الأسقف الجبسية
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
25%
0%
64
80
80
لوح
الواح مقاس1.2*3م سمك 12.5مم