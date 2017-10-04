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استقرار أسعار المواد العازلة والأسقف الجبسية خلال سبتمبر

رضوى عبد الرازق: استقرت أسعار العزل والأسقف الجبسية خلال شهر سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، دون حدوث أية تغيرات سعرية، فيما وصل أعلى معدل تغير فى أسعار العزل، مقارنة بسبتمبر  2016 الى 135.4 %، وفى الأسقف الجبسية 25%، بحسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات وم
4 أكتوبر، 2017 4 أكتوبر، 2017

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رضوى عبد الرازق:

 استقرت أسعار العزل والأسقف الجبسية خلال شهر سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، دون حدوث أية تغيرات سعرية، فيما وصل أعلى معدل تغير فى أسعار العزل، مقارنة بسبتمبر  2016 الى 135.4 %، وفى الأسقف الجبسية 25%، بحسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق .

العزل:

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

59.4%

0%

120.9

192.7

192.7

اللفة (1*10م)

لفائف خيش مقطرن انسجوت خ اقتصادى

72.9%

0 %

23.8

41.2

41.2

م2

عازل للرطوبة ذواساس بيتومينى

135.4%

0%

2.6

6.1

6.1

كجم

بيتومين مؤكسد على الساخن 70 /60

42.6 %

0 %

1073.5

1531

1531

م3

الواح عزل حرارى بوليسترين

 

الأسقف الجبسية

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

25%

0%

64

80

80

لوح

الواح مقاس1.2*3م سمك 12.5مم


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