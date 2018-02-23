استقرار أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق.. الجمعة

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضراوت استقرارا -الجمعة- في أسواق التجزئة، وتراوحت الطماطم بين 2.5 و3 جنيهات، والبطاطس 2.5 إلى 5 جنيهات، والبصل2.5 إلى 3.5. وأكد تجار أن البسلة سجلت 6 جنيهات والباذنجان الرومي /"العروس" 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 6…



الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوت استقرارا -الجمعة- في أسواق التجزئة، وتراوحت الطماطم بين 2.5 و3 جنيهات، والبطاطس 2.5 إلى 5 جنيهات، والبصل2.5 إلى 3.5.



وأكد تجار أن البسلة سجلت 6 جنيهات والباذنجان الرومي /”العروس” 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 8 جنيهات، والليمون من 6 إلي 10 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار من 5 إلي 8 جنيهات.

وأوضحوا أن أسعار الفلفل البلدي/الرومي تراوحت من 6 إلي 10 جنيهات والملوخية من 6 جنيهات للكيلو، والجزر 4 إلي 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وأشاروا إلي أن سعر البرتقال تراوح بين 3 و8 جنيهات، واليوسفي من 4 إلي 6 جنيهات، والفراولة 8 إلي 10 جنيهات، والتفاح المستورد من 15 إلي 25 جنيهات، والبلح الرملي 6جنيهات.