استقرار أسعار العملات مقابل الجنيه نهاية تعاملات اليوم

أنهى سعر الدولار مقابل الجنيه تعاملات اليوم عند مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع

اختتمت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه تعاملات اليوم، الجمعة 7-5-2021، مستقرة داخل البنوك وشركات الصرافة المحلية، عند المتوسط السعري المعلن من البنك المركزي المصري أمس الخميس، وذلك للعطلة الرسمية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بنهاية تعاملات اليوم، والتي جاءت على النحو التالي :

سعر الدولار في البنوك المصرية

أنهى سعر الدولار مقابل العملة المحلية، تعاملات اليوم عند مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لأسعار البنك المركزي المصري.

وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر للعملة الأمريكية بالسوق المحلية، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

فيما تواصل 3 بنوك محلية عرض أدنى سعر للعملة الخضراء مقابل الجنيه، بالسوق المحلية؛ الأهلى المصرى ومصر والإسكندرية، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، داخل فروع المصرف المتحد، سعري 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مساء اليوم، الجمعة.

سعر اليورو في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.80 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري.

فيما سجل سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه، في فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، مستوى سعري 18.71 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع.

ولا يزال بنك الإسكندرية يعرض أقل سعر لليورو مقابل نظيره المحلي، بالسوق المصرية، ليظل عند 18.69 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات. دولار أمريكي

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

احتفظ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، على متوسط سعري 21.75 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، وفقاً لأسعار البنك المركزي المعلنة أمس.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، 21.69 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك كريدي أجريكول.

واحتفظ البنك الأهلي المصري بأقل سعر للعملة الإنجليزية مقابل الجنيه بالسوق المحلية، عند 21.62 و21.89 جنيه.

فيما يتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

احتفظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم بمتوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بأغلب البنوك المحلية.

فيما استحوذ 11 بنك منها على أعلى سعر للريال مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، ليظل 4.16 جنيه في بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي وبلوم وعوده والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وQNB وHSBC.

وفي المقابل، لا يزال المصرف المتحد يعرض أدنى سعر لعملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، على مستوى الشراء بالسوق المصرية، عند 4.03 جنيه.

سعر الدرهم الإمارتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، متوسط سعري 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل أغلب البنوك المحلية، بنهاية تعاملات اليوم.

فيما استحوذ 11 مصرف محلي على أعلى سعر للعملة الإماراتية مقابل نظيرتها المحلية في السوق المصري، بالنسبة لمستوى الشراء، ليصل إلى 4.25 جنيه ببنوك مصر وبلوم وأبو ظبي الإسلامي والمصري الخليجي وعوده والمشرق والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي وQNB وHSBC.

فيما حافظ المصرف المتحد على إبقاء سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند أدنى مستوى للشراء بالسوق المحلية، ليسجل 4.16 جنيه، بختام التعاملات.