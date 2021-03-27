استقرار أسعار العملات في البنوك اليوم السبت 27-3-2021

الريال السعودي يسجل أدنى سعر عند 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم السبت 27 مارس 2021؛ نظرًا إلى عطلة البنوك الاسبوعية، بعد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي، على تراجع جماعي.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية:

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، اليوم السبت، مسجلًا 15.72 جنيه للشراء.

بينما تداول المصرف المتحد، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الكويت الوطني، سعر الدولار الأمريكي، عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 15.67 جنيه للشراء.

وسجلت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، لدى بنك قناة السويس.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو أعلى مستوى في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 18.56 جنيه للشراء، في حين عرض بنك مصر أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.43 جنيه للشراء.

وعرض بنك كريدي أجريكول، العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

ويتداول البنك الأهلي المصري سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.48 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى بنك HSBC، مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرض بنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 21.51 جنيه، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 21.42 جنيه للشراء، لدى بنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الكويت الوطني.

وبلغ سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 21.42 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف العربي الدولي، مستوى 21.45 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي، 21.48 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.21 للبيع.

وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية، 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.18 لدى بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبنك HSCB، وبنك QNB الأهلي.

وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى البنك المصري الخليجي، 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

عرض بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر- سعر العملة الإماراتية، عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 للبيع.

وتداول بنك أبوظبي التجاري، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي الكويتي.

وبلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.27 جنيه للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك HSBC، في حين عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.18 جنيه للشراء.