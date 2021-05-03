استقرار أسعار العملات بنهاية تعاملات اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي، عن متوسط أسعار سوق العملات في مصر.

أنهت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل العملة المحلية، في البنوك المصرية، تعاملات اليوم الاثنين 3-5-2021، مستقرة بشكل جماعي، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، على المتوسط السعري المعلَن من البنك المركزي المصري منذ الأربعاء الماضي؛ نتيجة تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة فى مصر، منذ يوم الخميس الماضي؛ وذلك بسبب الإجازات والعطل الرسمية للقطاع.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بنهاية التعاملات، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي، عن متوسط أسعار سوق العملات في مصر.

واختتم بنك الأهلى الكويتي تعاملاته، اليوم، بأعلى سعر للعملة الأمريكية في السوق المحلية، مسجلًا 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

فيما لا تزال 6 بنوك محلية تتداول أدنى سعر للعملة الخضراء مقابل الجنيه، في السوق المحلية؛ هي: الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والمصرف المتحد وفيصل الإسلامي والإسكندرية، مسجلًا 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أنهى سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم عند متوسط سعري 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، بحسب المعلَن من البنك المركزي المصري، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

فيما استقر سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه، في شبكة فروع بنك مصر، عند 18.77 جنيه للشراء.

ويعرض البنك الأهلى المصرى أدنى سعر لليورو مقابل نظيره المحلي، بالسوق المصرية، عند مستوى 18.76 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

حافظت مستويات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، على متوسط سعري 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

فيما يتداول الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند أعلى مستوى سعري، داخل شبكة فروع بنك الأهلي الكويتي ، 21.70 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، مساء اليوم الاثنين.

في المقابل احتفظ البنك الأهلى المصري بأدنى مستوى سعري للعملة الإنجليزية مقابل العملة المحلية، سواء على مستوى الشراء لتسجل 21.55 جنيه، أو مستوى البيع عند 21.93 جنيه.

فيما يتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية بشبكة فروع بنك مصر، عند 21.56 جنيه للشراء، و21.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كذلك، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم داخل أغلب البنوك المحلية، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب المعلن من البنك المركزي، ليواصل استقراره الذي استمر على مدار الأسبوعين الماضيين.

فيما احتفظت 7 بنوك محلية بأعلى سعر للريال مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، ليسجل 4.17 جنيه في بنوك بلوم وعوده والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وQNB وHSBC.

في المقابل يستحوذ المصرف المتحد على أدنى مستوى سعري لعملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، على مستوى الشراء بالسوق المصرية، ليظل عند 4.03 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بقي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، على مستويات مستقرة، في معظم البنوك المحلية، بختام تعاملاته اليوم، ليظل عند 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، كمتوسط سعري معلَن من البنك المركزي المصري.

فيما احتفظت 5 بنوك محلية، بأعلى سعر للعملة الإماراتية مقابل نظيرتها المحلية، داخل السوق المصرية، على مستوى الشراء، ليصل إلى 4.26 جنيه للشراء في بنوك بلوم وعوده والمصرف العربي الدولي وQNB وHSBC.

وفي المقابل لا يزال المصرف المتحد يتداول سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند أدنى مستوى للشراء بالسوق المحلية، ليظل عند 4.16 جنيه.