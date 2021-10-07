استقرار أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

استقرت أسعار العملات اليوم بنهاية تداولات الخميس 7-10-2021، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو والدينارالكويتي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

حافظت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه على استقرارها عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

فيما يخص مستويات سعر صرف الدولار استقر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

جاءت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، كما وصل سعر اليورو 18.214 جنيه للشراء، و18.329 جنيه للبيع،

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.176 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 جنيه للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.24 جنيه للشراء، و21.44 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

عرض البنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند 15.66جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.15 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.