استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات

أنهت أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، السبت، 5-6-2021، وكذلك بشركات الصرافة العاملة في مصر، تعاملاتها عند مستويات مستقرة نسبياً أمام الجنيه المصري، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي مساء أول أمس الخميس، عن متوسط أسعار العملات في مصر، وذلك لاعتبار يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وتنقل منصة “المال” الإلكترونية أسعار العملات اليوم في مصر أمام العملة المحلية، لقرائها سواء عملات أجنبية كـ “الدولار الأمريكي” و”اليورو” و”الجنيه الإسترليني”، أو عملات عربية “الريال السعودي” و”الدرهم الإماراتي”.

أسعار العملات فى بنك مصر

أنهت أسعار العملات اليوم في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول بالسوق المحلية، أمام الجنيه عند مستويات مستقرة.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

كذلك، حافظ سعر اليورو أمام الجنيه على مستويات 18.91 جنيه للشراء و19.15 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 22 جنيها للشراء و22.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وكذلك سعر صرف الدرهم الإماراتي الذي حقق 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات بالبنك الأهلي

وبالمثل، أنهت أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، مستقرة أمام الجنيه، كالآتي:

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر اليورو أمام الجنيه، على مستويات 18.93 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

فيما ظل سعر الإسترليني أمام الجنيه، عند 22.01 و22.33 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بالتداولات المسائية.

وظل سعر الدرهم الإماراتي أمام نظيره المصري، عند 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع. جنيهات استرليني

أسعار العملات في شركات الصرافة

وبحسب أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، المعلنة من الشركة المصرية للصرافة؛ ذراع الصرافة لبنك مصر،

أنهى سعر الدولار أمام الجنيه، تعاملاته عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وكذلك، بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه، الذي استقر عند 19.12 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

فيما يتداول سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه، عند 22 جنيها و22.29 جنيه للبيع.

ولا يزال سعر صرف الريال السعودي يتداول أمام الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإمارتي أمام الجنيه، عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

وبالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، داخل البنك التجاري الدولي CIB أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، في مصر، فقد حققت الآتي،

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

كذلك، ظل سعر العملة الأوروبية أمام العملة المحلية، عند 18.97 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع.

وأبقى سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، على مستويات 22.06 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع.

كما لا يزال سعر الريال السعودي يتداول أمام الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وبالنسبة لأسعار صرف العملات الرسمية على موقع البنك المركزي المصري، سجلت متوسطا مستقرا بنهاية تعاملات اليوم، بحسب آخر التحديثات، وذلك لاعتبار يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية للقطاع المصرفي.

وجاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وكذلك بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه، الذي ظل عند 19.01 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، 22.14 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع.

وكذلك سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بلغ 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما حقق سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

ورصدت منصة “المال” الإلكترونية أسعار العملات أمام الجنيه داخل بنك الإسكندرية، فى التعاملات المسائية اليوم السبت، كالآتي:

حقق سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 18.96 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الإسترليني أمام نظيره المصري، 22.06 جنيه للشراء و22.34 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الريال أمام الجنيه، إلى 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، أمام الجنيه.

أسعار العملات في البنوك

أسعار العملات بالبنك العربي الأفريقي

وعلى مستوى البنوك الخاصة؛ جاءت مستويات أسعار العملات الأجنبية والعربية مستقرة أمام الجنيه، داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي كالآتي:

ظل سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.64 للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما أنهى سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.99 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، عند 22.08 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع.

وبنهاية التعاملات، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وكذلك بالنسبة لسعر صرف الدرهم الإماراتي الذي ظل عند 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، أمام الجنيه.