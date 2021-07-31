استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

اتخذت مستويات أسعار العملات اليوم السبت 31-7-2021، مسيرة الاستقرار أمام نظيره المحلي المصري في بداية التعاملات؛ ومنها العملات العربية والأجنبية داخل القطاع المصرفي من البنوك المصرية؛ الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر نظرًا للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، فيما تستعرض منصة “المال” الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية خدمة لقرائها بشكل يومي. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

حافظت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري على استقرارها عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع،

بينما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.39 جنيه، كما سجل الشراء، و18.59 جنيه للبيع،

وعلى مستوى العملات العربية، وصل شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما حافظت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري على استقرارها عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع،

فيما جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع،

وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما استقرت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.50 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع،

فيما جاءت مستويات الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع،

وتداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.53 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع،

فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع،

وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

بلغت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع،

وجاء صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.590 جنيه للشراء، و18.708 جنيه للبيع،

وعرض موقع البنك المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، عند 21.847 جنيه للشراء، و21.985 جنيه للبيع،

وجاء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع. اسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

ووفقًا لآخِر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، سجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية،

وجاء الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 52.52 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع،

وجاء اليورو أمام عند 18.53 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.