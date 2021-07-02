استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات

واصلت أسعار العملات اليوم الجمعة، 2-7-2021، استقرارها بنهاية التعاملات، بنفس وتيرة سعر العملات اليوم صباحاً، على شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك المحلية، الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، لاعتبار يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي، كما تنقل منصة “المال” الإلكترونية أسعار العملات اليوم عبر التقرير التالي، من الدولار الأمريكي، واليور الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي في مواجهة العملة المحلية.

أسعار العملات بنك مصر

أنهت أسعار العملات اليوم تعاملاتها أمام الجنيه في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، كالتالي:

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.46 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، وهو أدنى مستوى سعري للعملة الأوروبية الموحدة بالسوق المحلية.

ويتداول الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.46 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع، وهو المستوى الأدنى محلياً على مستويات الشراء والبيع.

وأبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

كذلك، ظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك الأهلي

وبنهاية تعاملات اليوم بفروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، يتداول سعر العملات اليوم أمام الجنيه عند المستويات التالية:

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه، 18.50 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى سعر الإسترليني أمام الجنيه المصري، فيتداول عند 21.56 للشراء و21.79 جنيه للبيع.

واحتفظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بمستوى سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ولا يزال سعر الدرهم أمام الجنيه، مستقراً عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات. الدولار الأمريكي في مواجهة العملات الأخرى

أسعار العملات في شركات الصرافة

استقرت أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات، أمام الجنيه، عند المستويات الآتية، داخل فروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر:

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه، على مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

كذلك، أبقى سعر اليورو مقابل الجنيه، على مستويات 18.46 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

وظل سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند 21.46 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وعند 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الدرهم مقابل الجنيه.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

بنهاية التعاملات، استقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بفروع البنك التجاري الدولي، عند المستويات الآتية:

ظل سعر الدولار مقابل الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

كذلك، استقر سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.55 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

ولا يزال سعر الإسترليني مقابل نظيره المصري، يعرض عند 21.60 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

حافظ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، على مستويات 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

كذلك، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، استقراراً عند 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

فيما يتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 21.59 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع.

وأبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

كما أنهى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، تعاملات اليوم عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات بنك الإسكندرية

استقر سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

فيما يتداول سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه، عند 18.51 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الإنجليزية مقابل الجنيه المصري، 21.54 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال مقابل الجنيه، على مستويات 4.1 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

كما حقق سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك العربي الأفريقي

حافظت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات، على المستويات الآتية بفروع البنك العربي الأفريقي؛

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

فيما ظل سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.52 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

وأبقى سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، على مستويات 21.59 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وكذلك أنهى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، التعاملات عند 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.