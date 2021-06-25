استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة، 25-6-2021، بنهاية التعاملات بفروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليتم تداولها أمام الجنيه عند مستويات مستقرة تقارب المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، بحسب آخر التحديثات على موقعه الرسمي الخميس، عن أسعار العملات في مصر، مع العلم يعد يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وتستعرض منصة المال الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، كالآتي:

أسعار العملات بنك مصر

جاءت أسعار العملات اليوم المسائية في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، كالتالي:

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

فيما أنهى سعر اليورو مقابل الجنيه، تعاملات اليوم عند 18.6 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند 21.68 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

فيما حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.186 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه والبيع.

أسعار العملات البنك الأهلي

وبداخل شبكة فروع أكبر البنوك الحكومية؛ جاءت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري، مساء اليوم، الجمعة، كالآتي:

واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، استقراره عند 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.

فيما أبقى سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملة المحلية، على مستويات 18.6 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

فيما ظل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 21.68 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

ولا يزال سعر الريال السعودي يتداول أمام الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.186 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه والبيع. عملات-أجنبية

أسعار العملات في شركات الصرافة

تعرض شاشات التداول اللحظي بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، أسعار العملات اليوم في مصر، مقابل العملة المحلية، كالتالي:

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه، 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.

فيما أنهى سعر اليورو مقابل الجنيه، التعاملات عند مستوى سعري 18.6 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

كما أبقى سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، على سعري 21.68 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي أمام الجنيه، مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

كما ظل سعر الدرهم أمام الجنيه، عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه والبيع.

أسعار العملات CIB التجاري الدولي

وبفروع أكبر البنوك التجارية الخاصة بنهاية التعاملات، سجلت أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي، الآتي:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وظل سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.62 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

كما يتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، قرب 21.7 جنيه للشراء و21.99 جنيه للبيع.

فيما أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، تعاملات اليوم بفروع “التجاري الدولي” عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وطبقاً للبيانات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ووفقاً لآخر التحديثات الخميس أمس، جاءت أسعار العملات في مصر كالآتي:

جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، قرب 15.62 و15.72 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

كما حقق سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملة المحلية، 18.67 و18.79 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وعند 21.75 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع، يعرض سعر الإسترليني أمام الجنيه المصري، على الموقع الرسمي “للمركزي المصري”.

كما أظهر الموقع سعر صرف الريال السعودي، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وعكس سعر الدرهم أمام الجنيه، عند 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. تبادل-عملات

أسعار العملات بنك الإسكندرية

سجلت أسعار العملات اليوم بفروع بنك الإسكندرية مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم، كالآتي:

عند 15.62 و15.72 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الدولار أمام الجنيه.

فيما حقق سعر اليورو مقابل الجنيه،18.59 جنيه للشراء و18.785 جنيه للبيع.

وأبقى سعر الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية، على مستويات 21.76 جنيه للشراء و21.986 جنيه للبيع.

فيما أنهى سعر الريال مقابل الجنيه، تعاملاته عند 4.1 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

كذلك، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك العربي الأفريقي

تعرض أسعار العملات اليوم بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، أمام الجنيه بنهاية التعاملات، كالآتي:

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وأنهى سعر اليورو أمام الجنيه، تعاملاته عند 18.62 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.



وحقق سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري،21.79 جنيه للشراء و21.99 جنيه للبيع، ليسجل “العربي الأفريقي” موقعه ضمن أعلى البنوك المحلية سعراً لشراء الإسترليني.

ويتداول سعر الريال مقابل الجنيه، 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند 4.20 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.