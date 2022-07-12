استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

حافظت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 على استقرارها بنهاية التعاملات داخل عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار واليورو، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها.. وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت المؤشرات وصول سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه إلى 19.48 جنيه للشراء، و19.70 للبيع، كما تداول سعر شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وتداولت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه 18.73 جنيه للشراء، و18.79 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.95 جنيه للشراء، و23.03 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

نشرت المؤشرات وصول سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه إلى 19.80 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وسجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5.02 للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأعلنت المؤشرات وصول سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه، إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

سجلت مستويات سعر صرف اليورو 19.65 جنيه للشراء، و19.88 للبيع، وسجل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.73 جنيه للشراء، و23.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

بلغت مستويات سعر الدولار داخل فروع بنك قناة السويس أمام الجنيه 18.69 جنيه للشراء، و18.79 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.60 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع،

وسجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه 18.73 جنيه للشراء، و18.79 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.95 جنيه للشراء، و23.03 للبيع.