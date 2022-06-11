استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

حافظت مستويات أسعار العملات اليوم السبت 11 يونيو 2022، على استقرارها داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، ويشمل تقرير “المال نيوز” أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

في نهاية التعاملات وصل سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري 19.94 جنيه للشراء، 20.10 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

على الجانب الآخر سجلت مستويات سعر الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

بلغت مستويات سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.85 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع،

وأوضحت مستويات سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، 4.95 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 23.17 جنيه للشراء، و23.44 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.