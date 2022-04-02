حافظت أسعار العملات اليوم السبت 2 أبريل 2022، على استقرارها مقابل الجنيه المصري، بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.19 جنيه للشراء، و20.51 للبيع، فيما وصل صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 23.91 جنيه للشراء، و24.11 للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.32 للبيع، طبقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول ببنك قناة السويس، كما سجل سعر صرف اليورو 20.19 جنيه للشراء، و20.51 للبيع.

أسعار العملات

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.84 جنيه للشراء، و4.89 للبيع، وتداول سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 23.85 جنيه للشراء، و24.12 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

طبقا للحصر اليومي لجريدة المال، تداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.25 جنيه للشراء، و18.35 للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.91 جنيه للشراء و24.132 جنيه للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.