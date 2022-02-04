استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك

في نهاية التعاملات استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات، فى عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتقدم “المال” عبر التقرير التالي أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

أسعار العملات في بنك مصر

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

فيما سجلت أسعار الشراء والبيع للدولار اليوم ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.67 للشراء، و17.98 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

كما سجلت اسعار الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملات الأجنبيه والعربية.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

تداولت أسعار شراء وبيع العملة الأمركية أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي بلغت 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

أظهرت احدث تقرير للمال وصول مستويات سعر صرف اليورو بفروع بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي المصري.