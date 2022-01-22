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استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك

الدولار مستقر داخل البنوك الحكومية
فاطمة إمام 5:04 م, السبت, 22 يناير 22 5:04 م, السبت, 22 يناير 22

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استقرت أسعار العملات اليوم السبت 22 يناير 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بنهاية التعاملات واستقر الدولار والريال، بينما تراجع اليورو بشكل طفيف وفقًا للتقرير اليومي لـ«المال» الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر.

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.67 للشراء، و17.98 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

بلغ سعر صرف الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

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أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

وتعرض شاشات فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

نشرت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي المصري.

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بقلم فاطمة إمام

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