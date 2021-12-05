استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات داخل شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي يقدمه الموقع الإلكتروني لـ“المال”، وجاءت عبر التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أوضحت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، واليورو 18.01 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجلت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو 18.08 جنيه للشراء، و18.31 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري فقد جاء عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

وحققت مستويات سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

أوضحت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، واليورو عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه 18.07 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر، بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع،

وجاء سعر اليورو 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

تقدم شبكة فروع بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، ونشر التقرير سعر اليورو عند 18.06 جنيه للشراء، 18.24 للبيع، وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.16 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.