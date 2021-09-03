استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

اتخذت مستويات أسعار العملات اليوم الجمعة 3-9-2021، مسيرة الاستقرار أمام الجنيه المصري بعدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتشمل كلًّا من الدولار والريال السعودي واليورو الأوروبي، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهرت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، بينما وصل سعر صرف اليورو الأوروبي، إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وفي نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدولار داخل شركة مصر للصرافة عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع،

كما سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

فيما يخص سعر صرف الدولار جاء عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل أكبر البنوك التجارية في مصر بنك CIB،

كما وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.36 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

جاء متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه كموتسط سعر داخل البنك المركزي المصري عند 15.650 جنيه للشراء، و15.748 جنيه للبيع،

ووصلت مستويات اليورو أمام الجنيه إلى 18.465 جنيه للشراء، و18.582 جنيه للبيع.

وفي نهاية التعاملات استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.260 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.71 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

حققت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

فيما جاءت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.41 جنيه للشراء، و18.5 جنيه للبيع.